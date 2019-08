Governo: Zingaretti, prepararsi con coraggio a battaglia, Salvini non invincibile

- ll sgretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in un post sul blog che cura su Huffingtonpost, dal titolo "Con franchezza dico no", in cui chiude a ipotesi di esecutivi con il Movimento cinque stelle, sottolinea: "Occorre prepararsi con coraggio e passione alla battaglia politica. Non dobbiamo avere paura ma proprio nel nome dei rischi per la democrazia dobbiamo chiamare alla mobilitazione gli italiani. Dobbiamo sì lanciare un allarme generale non per chiuderci ma per combattere strada per strada in ogni angolo del Paese la battaglia più dura". (segue) (Rin)