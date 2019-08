Roma: incidente mortale nella provincia di Segni, muore centauro 38enne

- Incidente mortale nella tarda serata di ieri nel comune di Segni. Intorno alle 21:30 di ieri un centauro ha perso la vita. I fatti sono avvenuti in via Roccamassima all’altezza del civico 41. L’uomo deceduto è un 38enne del posto che viaggiava a bordo di una moto Honda e percorreva la strada proprio in direzione Roccamassima. Per cause ancora da accertare c’è stato un impatto con una Hyundai Y10 guidata da una 21enne. Dai primi accertamenti sembrerebbero entrambi negativi all’alcol test. Giunti sul posto i carabinieri della stazione di Artena hanno allertato immediatamente il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Illesa, ma sotto choc, la 21enne. La salma è stata trasportata all’obitorio Tor Vergata dove è a disposizione per eventuali rilievi.(Rer)