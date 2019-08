Carabiniere ucciso: si stringe cerchio indagini per individuare autore foto Hjorth bendato

- Sono ancora in corso le indagini interne all’Arma dei carabinieri per risalire all’autore dello scatto che ritrae bendato, nella caserma di via in Selci, Natale Hjorth, uno dei due accusati dell’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. A quanto si è appreso l’inchiesta, che sta tenendo conto degli scambi di messaggi nelle chat tra i militari, è sempre più vicina all’individuare l’autore della fotografia. Natale Hjorth è indagato per concorso, insieme a Finnegan Lee Elder, nel delitto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso in via Pietro Cossa a Prati. La fotografia di Hjorth bendato ha diviso l’opinione pubblica e la sua diffusione a mezzo stampa rischia di pesare nel corso del processo.(Rer)