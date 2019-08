Governo: piano Salvini vacilla, cresce fronda anti-voto, dopo Grillo pure Renzi contro urne

- E’ quella di domani la prima data cerchiata in rosso nel percorso della crisi quando si riunirà la capigruppo al Senato per decidere la data di discussione in Aula della mozione Lega di sfiducia al premier Conte. Ma il pallottoliere già pende per un rinvio delle elezioni. Se il vicepremier Matteo Salvini ha chiamato a raccolta tutti i suoi parlamentari a Roma, il piano di riuscire a fissare il dibattito in Aula già il 13 agosto scricchiola di ora in ora. Numeri alla mano, i 107 parlamemtari M5s, uniti ai 51 del Pd ed ai 15 del gruppo Misto, sono già sufficienti per ritardare l’esame della mozione e, dunque, per spostare in avanti le lancette del voto. Non a caso, il ministro dell’Interno ha fiutato l’aria e da ieri attacca contro ogni ipotesi di inciucio. Anche questa mattina ha iniziato la sua giornata con un messaggio chiaro, vergato sui suoi canali social: "Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o 'di scopo' (?) non fermeranno la voglia degli italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei Sì". E, in effetti, che la corsa al voto possa complicarsi (sul tavolo ci sono, tra l’altro, la richiesta dei Cinque stelle di votare il taglio dei parlamentari e quella dei dem di discutere prima la mozione di sfiducia allo stesso ministro dell’Interno sulla vicenda dei fondi russi alla Lega), non è più soltanto una questione di rumors e voci di palazzo. Il partito del non voto, infatti, da ieri è uscito allo scoperto. A dare la stura è stato addirittura Beppe Grillo. Il garante e fondatore del Movimento cinque stelle, in un post intitolato "La coerenza dello scarafaggio", ha detto chiaramente: "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo". Un post, tra l'altro, subito rilanciato dallo stesso capo politico del M5s, Luigi Di Maio. (segue) (Rin)