Governo: piano Salvini vacilla, cresce fronda anti-voto, dopo Grillo pure Renzi contro urne (2)

- Sul fronte delle opposizioni, invece, nella giornata appena trascorsa, era stato l’ex presidente del Senato e senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, a far sentire la sua voce: "Non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione (di Leu, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra) dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini, e votare allegramente l'assurdo di una mozione di sfiducia al governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e vergognosamente in carica e che intendono rimanere tali fino al giorno delle elezioni. Non vedo perché le opposizioni dovrebbero fare il lavoro sporco di un gruppo parlamentare che rappresenta il 17 per cento del voto delle elezioni di marzo 2018". Mentre oggi, dalle pagine del "Corriere della sera" ad uscire allo scoperto è addirittura Matteo Renzi. L’ex segretario dem, da sempre ostile a un dialogo con i Cinque stelle, ritiene adesso che sarebbe "folle" andare al foto subito e propende per un governo istituzionale che metta al sicuro "i risparmi degli italiani" e proceda al taglio dei parlamentari. Quello che si sta delineando, insomma, è un asse del non voto che hai i numeri dalla sua. A Salvini, infatti, non basta il sostegno di Fratelli d’Italia, che conta 18 senatori, e neppure quello di Forza Italia (ne ha 62). Perché vinca la sua linea di urne al più presto dovrebbe poter contare pure sull'aiuto di parte dei dem. Nelle prossime ore si capirà se a via del Nazareno prevarrà la linea del segretario Nicola Zingaretti, fermo nella sua idea di dover voltare pagina e andare a elezioni, o quella di Renzi che, tra l’altro, controlla ancora gran parte delle le truppe Pd in Parlamento. (Rin)