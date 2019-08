Roma: pretende birra gratis e sfascia vetrate in negozio a Collatina, arrestato 34enne

- Aveva già ottenuto una bottiglia di birra gratis dal gestore di un minimarket di via Collatina, ma quando ne ha chiesta un’altra, sempre senza pagare, il commerciante, un un 43enne bengalese si è rifiutato e lui è andato su tutte le furie. L’uomo, un romano di 34 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, ha iniziato così a danneggiare le vetrate e le suppellettili del negozio, ma è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma intervenuti grazie ad una segnalazione giunta al 112. I militari hanno arrestato il 34enne con le accuse di tentata rapina e danneggiamento. Lo stesso, nella folle azione, si è procurato lesioni alle braccia e la frattura dell’omero sinistro e quindi è stato trasportato al policlinico Casilino, dove è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Dopo è stato portato in caserma, dove è rimasto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.(Rer)