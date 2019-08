Tpl Roma: le linee bus deviate per pedonalizzazione integrale di oggi in via dei Fori Imperiali

- Per la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, in programma oggi domenica 11 agosto, sono deviate le corse delle linee 51-75-85-87-118. Principalmente le linee deviano nel tratto tra Teatro Marcello e Celio Vibenna, Porta Capena a seconda dei percorsi e delle direzioni. Il programma delle modifiche ai percorsi è disponibile sul sito di Atac. Inoltre per lavori urgenti in via Nocera Umbra, nel tratto tra via Narni e via Gubbio, la linea 16 è deviata nella sola direzione di via XX Settembre.(Rer)