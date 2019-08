Rieti: bilancio positivo per la 30esima edizione di "Frasso musica", stasera ultimo appuntamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con sette appuntamenti musicali tutti diversi e il pubblico numeroso che ha riempito il suggestivo castello Sforza Cesarini, il bilancio della trentesima edizione di "Frasso musica" è positivo. Dopo sette serate che hanno spaziato dalla classica allo swing, il festival chiude con la musica popolare. Protagonista stasera la band pugliese "Terraross". "È stata un'edizione straordinaria, che ci ripaga dell'impegno profuso in questi anni – racconta Fabrizio Fiorini, direttore artistico del festival –. Continueremo a lavorare duramente affinché la manifestazione prosegua in questa linea di successo". L’evento tradizionale della Sabina, che si svolge nell’omonimo territorio in provincia di Rieti, è organizzato dal Comune, dalla Proloco e dalla Pf association.(Com)