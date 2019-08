Russia-Ucraina: ministero Esteri Kiev protesta per visita Putin in Crimea (2)

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato nei giorni scorsi di essere fiducioso che alla fine la Crimea tornerà sotto la giurisdizione di Kiev. "So per certo che un giorno la Crimea tornerà sicuramente all’Ucraina e le famiglie separate di Crimea si incontreranno allo stesso tavolo", ha detto Zelensky durante un incontro con la comunità ucraina ad Ankara, in Turchia, dove è stato in visita. L'Ucraina approverà una legge per rendere più facile agli emigrati della Crimea visitare i loro parenti che soggiornano lì, ha detto il capo dello Stato. “Vi assicuro che l'Ucraina non lascerà gli emigrati ad affrontare i loro problemi da soli. Comprendiamo anche quanto sia importante per voi visitare i vostri parenti e la vostra terra. Presto avalleremo un regolamento che renderà più facile ottenere il permesso di visitare la Crimea", ha detto Zelensky. (segue) (Res)