Russia-Ucraina: ministero Esteri Kiev protesta per visita Putin in Crimea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crimea è rimasta una repubblica autonoma dell'Ucraina dopo il crollo dell'Unione sovietica e l'indipendenza dell'Ucraina. Nel marzo del 2014 la Crimea si è unita alla Russia in seguito a un referendum nazionale. L'Ucraina ha rifiutato di riconoscere i risultati del voto e ha definito la penisola come una parte del suo territorio temporaneamente occupata. I paesi dell'Ue e gli Stati Uniti hanno definito l'annessione unilaterale un atto voluto dalla Russia e hanno imposto delle sanzioni a diverse società, politici e uomini d'affari. La Russia ha respinto le accuse, riconoscendo i risultati del referendum come una libera espressione della volontà dei cittadini residenti nella penisola. (Res)