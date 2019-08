Viabilità Roma: chiusura parziale viale della Moschea per festività islamica

- In occasione della festività islamica dell'Immolazione è chiuso viale della Moschea tra via del Foro Italico e il tempio islamico in direzione di Campi sportivi. I momenti di preghiera programmati presso la moschea di Roma sono 8:30, 9:30, 10:30. A termine dell'uscita della folla dalle cerimonie è previsto il ripristino della regolare viabilità. (Rer)