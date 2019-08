Il meteo di oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, domenica 11 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31.2°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4333m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.In Piemonte, giornata in prevalenza stabile e soleggiata grazie alla a presenza di un promontorio anticiclonico di matrice nord-africana, seppur con le Alpi lambite da un flusso umido occidentale. Un po' di variabilità sui rilievi alpini, e di maccaja sul Ponente ligure, mentre a fine giornata possibilità di temporali in arrivo tra alto Piemonte e Val d'Aosta. Temperature in ulteriore lieve aumento, caldo afoso in pianura, fino a 33-34°C. Venti di brezza in Liguria, mare poco mosso. (Rpi)