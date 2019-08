Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro degli appuntamenti istituzionali previsti per oggi, domenica 11 agosto, a Torino e in Piemonte.Comune: nessun appuntamento.Regione: ore 19:30, Castel Boglione (At), l'assessore Protopapa partecipa all'inaugurazione della Panchina gigante. (Rpi)