Business news: Emirati, conclusa disputa con Qatar all’Organizzazione mondiale del commercio

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficialmente concluso la disputa con il Qatar relativa alle violazioni degli accordi commerciali presso l'organo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “Khaleej Times”, il caso si è concluso dopo che il Qatar ha ritirato le misure considerate discriminatorie nei confronti degli Emirati, che nel 2018 avevano scatenato la controversia a un anno dal boicottaggio economico e diplomatico contro Doha avviato nel giugno 2017 dai governi emiratino, saudita, egiziano e bahreinita. La vicenda ha origine tra maggio e giugno 2018, quando il Qatar impone una serie di misure discriminatorie con beni e aziende distributrici degli Emirati, violando gli obblighi e gli impegni assunti da Doha al suo ingresso nell’Omc. A seguito di questa mossa gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato una richiesta per la formazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie all’Omc il 28 gennaio 2019 per chiedere il ritiro delle misure discriminatorie. Il 31 marzo 2019, il Qatar ha ritirato le misure in questione, decisione che ha spinto gli Emirati hanno informare l’Omc della propria disponibilità a concludere i procedimenti contro il Qatar. L’iter procedurale si è concluso ufficialmente oggi. Un portavoce della missione degli Emirati Arabi Uniti a Ginevra ha commentato: "Il ritiro del Qatar ha soddisfatto la richiesta degli Emirati. Tuttavia, gli Emirati si riservano il diritto di intraprendere ulteriori azioni se il Qatar rinnoverà tali misure”. (Res)