Business news: Egitto, disoccupazione cala al 7,5 per cento nel secondo trimestre 2019

- Il tasso di disoccupazione in Egitto è calato al 7,5 per cento nel secondo trimestre di quest’anno, in netto ribasso rispetto all’8,1 per cento del primo trimestre. Lo ha annunciato il ministro della Pianificazione, Hala al Saied, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del dicastero. Secondo il ministro, il dato “conferma che l’Egitto è sulla strada giusta”. Un’altra indicazione positiva per l’economia egiziana è arrivata in mattinata con il tasso d’inflazione sceso all’8,6 per cento nel mese di luglio. L'Egitto si sta avvicinando alla fine del programma di riforme economiche sostenuto dall'Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha incluso forti tagli ai sussidi e la liberalizzazione del tasso di cambio della sterlina egiziana. Tali misure hanno portato il tasso di inflazione al 33 per cento nel 2017. I dati luglio sono dunque in controtendenza, soprattutto alla luce del nuovo ciclo di tagli dei sussidi al carburante e altri beni che hanno fatto crescere i prezzi nei mesi scorsi tra il 16 e il 30 per cento. A luglio 2018, il tasso di inflazione principale dell'Egitto era del 13,5 per cento. Nella sua ultima riunione dell'11 luglio, il comitato di politica monetaria ha tenuto fermi i tassi di interesse chiave rispettivamente al 15,75 per cento e al 16,75 per cento per depositi e prestiti “overnight”. (Cae)