Business News: Ghana-Germania, firmato accordo da 5,7 milioni di dollari per costruire impianto smaltimento rifiuti a Kumasi

Ghana-Germania, firmato accordo da 5,7 milioni di dollari per costruire impianto smaltimento rifiuti a Kumasi

- Le autorità di Accra e Berlino hanno concluso un accordo da 5,7 milioni di dollari per la costruzione di un impianto energetico da 400 Kw per lo smaltimento dei rifiuti a Kumasi, nel centro-sud del Ghana. Lo ha riferito ai media locali il ministro ghanese dell'Ambiente, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, Kwabena Frimpong-Boateng, precisando che il progetto, che mira a trasformare i rifiuti in energia, richiederà secondo le stime 48 mesi di lavori. L'impianto, un test pilota sulla regione, utilizzerà un fotovoltaico ibrido solare, biogas e un impianto di pirolisi per generare elettricità dai rifiuti domestici. “Il progetto offrirà l'opportunità alle piccole e medie imprese tedesche di trarre vantaggio ed estendere al Ghana i loro prodotti e servizi di smaltimento rifiuti", ha detto la ministro Frimpong-Boateng, per la quale l'iniziativa "incoraggerà la replica del progetto a livello nazionale". Una volta completato, ha aggiunto la ministro del Ghana, il progetto permetterà di approfondire le relazioni bilaterali tra i due paesi. Il progetto permetterà infatti di creare oltre 50 posti di lavoro e lanciare due post-dottorati, tre dottorati, diversi posti in master ed altre formazioni sui sistemi ibridi di pirolisi da bio-gas. La ministro tedesco dell'Istruzione e della ricerca, Anja Karliczek, ha sottolineato da parte sua che le 12 mila tonnellate di rifiuti prodotte quotidianamente in Ghana sarebbero così state utilizzate e trasformate in lavoro. (Res)