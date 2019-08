Business News: Sudafrica, settore privato in contrazione a luglio per il terzo mese consecutivo

- Il settore privato sudafricano si è contratto a luglio per il terzo mese consecutivo in seguito ad una flessione della domanda e della produzione. Lo dice uno studio dell'agenzia di sondaggi Ihs Markit citato dai media locali, che precisa che sul mese considerato l'Indice dei gestori degli acquisti (Pmi) è sceso a 48,4 punti a luglio dai 49,7 di giugno, ulteriormente al di sotto della soglia dei 50 punti che separa l'espansione dalla crescita. Tutti e cinque i sotto indici dell'indagine, riferiscono i media locali, hanno mostrato in effetti una contrazione, in un contesto in cui i nuovi ordini sono diminuiti con un rimo più rapido rispetto agli ultimi nove mesi e la soglia occupazionale appare contratta, una situazione che non si era presentata dallo scorso mese di marzo. Il tasso di disoccupazione in Sudafrica ha raggiunto il 29 per cento nel secondo trimestre dell'anno, trainato dai tagli di posti di lavoro nelle famiglie, nei trasporti e nelle miniere. "I dati di luglio suggeriscono che le aziende stanno lottando per raggiungere un'ulteriore crescita all'inizio della seconda metà del 2019", ha dichiarato David Owen, economista di Ihs Markit. (Res)