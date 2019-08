Business News: Congo-Kinshasa, Glencore interrompe produzione di cobalto in miniera Mutanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria Glencore interromperà la sua produzione nella miniera di Mutanda, nel sud-est della Repubblica democratica del Congo. Lo ha annunciato la stessa società svizzera in una nota. La chiusura delle attività in quella che è considerata la più grande miniera di cobalto al mondo è una conseguenza della diminuzione sul mercato internazionale del prezzo di questo metallo, fondamentale per la costruzione delle batterie per le auto elettriche, in un periodo in cui la sua offerta è invece in aumento. Nel comunicato, ripreso dai media locali, i vertici Glencore sottolineano che in queste condizioni la produzione nella miniera congolese non è più economicamente sostenibile a lungo termine. Glencore è stata inoltre colpita da una nuova legge sulle miniere approvata dal governo della Rdc, che ha comportato un significativo aumento delle tasse per gli operatori del settore. (Res)