Business News: Afdb finanzierà con 98 milioni di dollari prima parte corridoio stradale fra Etiopia e Gibuti

- Il Fondo africano per lo Sviluppo finanzierà con 98 milioni di dollari la prima fase di realizzazione del corridoio stradale che collegherà Etiopia e Gibuti. Lo riferisce la stampa etiope, precisando che a conferma del finanziamento è stato firmato un accordo dal ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide e dal responsabile regionale della Banca africana di sviluppo, Abdul Kamara. Afdb finanzierà in questo modo il progetto di infrastruttura, il cui costo è stimato a 255 milioni di dollari, sostenendo da un lato il governo etiope, dall'altro - con 5,3 milioni di dollari - quello di Gibuti. Da parte sua, il governo di Addis Abeba parteciperà con un cofinanziamento di 151 milioni di dollari. I lavori prenderanno il via nel 2020 per un periodo di cinque anni. (Res)