Business News: Kenya, sindacato minaccia sciopero da lunedì prossimo per mancato pagamento dipendenti

- L'Unione dei lavoratori del Kenya, il principale sindacato keniota, minaccia di convocare uno sciopero generale a partire da lunedì prossimo, 12 agosto, se ai dipendenti non saranno pagati gli arretrati. Il ritardo dei pagamenti finora registrato, riferisce l'emittente locale "Capital Fm", è stato causato dallo stallo nell'attuazione della riforma governativa sulla divisione delle entrate. "I lavoratori non hanno niente a che vedere con la disputa della Divisione delle entrate, quindi ogni ritardo è illegale e inaccettabile", ha detto oggi in conferenza stampa il segretario generale del sindacato, Roba Duba, che ha promesso "una paralisi totale di tutti i servizi" se i lavoratori non riceveranno il dovuto entro sette giorni. L'appello del sindacato è stato sostenuto anche dal segretario generale dell'Unione dei dentisti e dei medici del Kenya, Ouma Oluga, che ha esortato le autorità a "prendere sul serio" le richieste dei sindacalisti per "evitare il caos". In questo contesto proseguono le audizioni in Senato per votare il controverso disegno di legge, già approvato in parlamento, che assegna alle contee keniote un totale di oltre 30,6 miliardi di dollari. Una cifra che è considerata "eccessiva" dal presidente Uruhu Kenyatta, il quale ha invitato i governatori ad "essere realistici" nelle loro richieste. (Res)