Governo: Salvini, inciuci non fermeranno voglia italiani di esecutivo forte

- Il vicepremier Matteo Salvini apre la sua giornata, che oggi lo vedrà in Sicilia per altre tappe del beach tour, con un post sui suoi canali social in cui scrive: "Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o 'di scopo' (?) non fermeranno la voglia degli italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei Sì. Ci stai?". (Rin)