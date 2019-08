Roma: ha forti problemi psichici uomo che ha minacciato darsi fuoco a San Pietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha numerosi ed evidenti problemi psichici l’uomo iraniano che nel tardo pomeriggio di ieri è stato fermato dagli agenti dell’ispettorato Vaticano mentre, nei pressi del colonnato di piazza San Pietro, minacciava di darsi fuoco con un accendino in mano e urlava frasi senza senso tra cui “Allah akbar”. In un momento di alta attenzione per i rischi del terrorismo, dopo i fatti di Oslo, nella Capitale non ci sono state tensioni. Gli agenti hanno bloccato immediatamente l’uomo, che è stato poi identificato e risultato un richiedente asilo irregolare sul territorio italiano, e che non aveva addosso né liquidi infiammabili, né zaini o altri oggetti. Dopo il fermo in piazza Pio XII, sul colonnato di destra che accede al Vaticano, l’uomo è stato consegnato agli agenti del commissariato Borgo dove sono stati svolti accertamenti sui fatti.(Rer)