Governo: Calenda (Pd-Siamo europei), esecutivo tecnico? Non è momento tatticismi

- L'europarlamentare del Pd-Siamo europei, Carlo Calenda, affida a Twitter la sua riflessione sulla crisi e sugli scenari di accordo che si stanno delineando e, commentando la tesi sostenuta dall'ex segretario dem Matteo Renzi in un'intervista al "Corriere della Sera", scrive: "Governo tecnico per qualche mese, votato da Pd, Cinque stelle e Forza Italia, per fare cosa? La manovra più dura degli ultimi anni. Prendere qualche mese per fare un partito? Bisogna fermare Salvini ora e farlo insieme, mobilitando il Paese. E' il momento del coraggio, non dei tatticismi". Renzi definisce "folle" andare al foto subito e propende per un governo istituzionale che metta al sicuro "i risparmi degli italiani" e proceda al taglio dei parlamentari. (Rin)