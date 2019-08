Omicidio ultras: attesa domani ordinanza questura per vietare funerali pubblici

- E' attesa per domani l'ordinanza ufficiale con cui il questore di Roma, Carmine Esposito, stabilisce che i funerali di Fabrizio Piscitelli, ultras 53enne ucciso a Roma in un agguato al parco degli Acquedotti, dovranno svolgersi in forma privata. La preoccupazione della questura è che una cerimonia pubblica possa avere ripercussioni sulla sicurezza, considerato sia che Piscitelli, noto come Diabolik, era un noto capo degli ultras della Lazio del gruppo Irriducibili, sia che il caso ha smosso l’attenzione di numerosi gruppi anche di altre tifoserie. Le esequie dovrebbero tenersi quindi martedì 13 agosto, alle 6 del mattino, al cimitero di Prima Porta, ma la famiglia - dai rumors che circolano - sarebbe pronta a presentare ricorso al Tar per ottenere lo svolgimento di un rito pubblico.(Rer)