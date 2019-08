Romania: oltre 20mila in piazza contro il governo

- Oltre 20mila cittadini romeni hanno manifestato ieri sera nella capitale Bucarest ad esattamente un anno dalla protesta dell'agosto 2018 repressa con la violenza dalle forze di sicurezza. La protesta è stata organizzata da gruppi di cittadini romeni residenti all'estero per denunciare la diffusa corruzione, l'incompetenza della leadership politica al governo e i tentativi di danneggiare il sistema giudiziario. I manifestanti hanno protestato davanti al governo per chiedere le dimissioni della premier Viorica Dancila, mentre non sono mancate critiche alle autorità locali anche per la situazione della sicurezza alla luce dei recenti omicidi di due adolescenti nella città di Caracal. A differenza che nel 2018, non si sono registrati incidenti o episodi di violenza, come auspicato ieri dalla gendarmeria romena che aveva invitato ieri i manifestanti al rispetto della legalità. (Rob)