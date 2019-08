Rifiuti Roma: ancora cassonetti a fuoco. Ferrara (M5s), attacco a istituzioni e salute cittadini

- Ancora cassonetti a fuoco nella Capitale. L'ultimo episodio si è verificato davanti alla sede del XII municipio di Roma. A renderlo noto il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, in un post su Facebook in cui allega anche una fotografia del rogo. "Sono maledetti ma non ci fanno paura - scrive Ferrara -. Lo hanno incendiato proprio davanti alla sede del dodicesimo municipio. Un attacco inaccettabile alle istituzioni, ai cittadini e alla salute delle persone". E conclude: "Non so se pagherete, lo spero, ma sono sicuro che non vincerete". Sono centinaia i cassonetti andati a fuoco in questi primi otto mesi del 2019 nella Capitale. Tra gli episodi più rilevanti quello del marzo scorso in zona Marconi dove assieme ai secchioni dei rifiuti hanno preso fuoco anche sei automobili, di cui due sono andate completamente distrutte. Ma ancora nei mesi estivi, complice il caldo e anche i fenomeni di autocombustione dei rifiuti secchi, altre decine di roghi di sono verificati da nord a sud della Capitale. Per citare alcuni episodi quello del 28 giugno scorso con 4 cassonetti in fiamme in zona portuense su due strade differenti, o quello dell'11 luglio scorso a Primavalle dove il fuoco ha lambito diversi veicoli, distruggendo un'automobile e un motorino. Sulla maggior parte degli incendi sono attivate indagini per accertarne l'eventuale natura dolosa. (Rer)