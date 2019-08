Libia: Bengasi, un terzo impiegato Onu morto nell’attentato di ieri (2)

- L’attentato di Bengasi, definito “orrendo”, è stato condannato anche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel corso di una sessione d’emergenza dedicata alla Libia. “L’attacco – ha affermato Bintou Keita, assistente del segretario generale per le operazioni di pace – sottolinea la continua minaccia del terrorismo in tutto il paese e lungo le frontiere, oltre alle difficoltà legate al controllo della sicurezza in assenza di un governo, di un esercito e di una forza di polizia operante sul territorio nazionale”. “Le recenti violenze aprono un vuoto che viene facilmente sfruttato da elementi estremisti che cercano di creare il caos”, ha aggiunto Keita, secondo cui tuttavia le Nazioni Unite non intendono ritirare il proprio personale dalla Libia. (Lit)