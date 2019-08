Roma Capitale: Raggi, dal 12 al 21 ottobre votazione finale online per bilancio partecipativo

- E' iniziata la seconda fase del bilancio partecipativo di Roma Capitale che si concluderà con un voto online dei cittadini dal 12 al 21 ottobre prossimo. Lo ricorda in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che scrive: "Partecipazione attiva, ascolto e condivisione. Abbiamo dato avvio alla seconda fase del bilancio partecipativo Roma Decide, una fase molto importante nella quale un tavolo tecnico, composto da strutture centrali e municipali, è già a lavoro per esaminare e verificare la fattibilità tecnico-finanziaria dei 191 progetti sul decoro urbano che hanno ottenuto il maggior numero di consensi tra quelli proposti e sostenuti dai cittadini dal 10 giugno al 21 luglio". Raggi prosegue: "Anche i municipi svolgono un ruolo centrale in questo processo partecipativo, attraverso la presentazione al medesimo tavolo tecnico, entro il 13 settembre, di proposte di intervento che ricadono nel loro territorio, formulate a seguito di incontri pubblici con la cittadinanza". E conclude: "All'esito della valutazione del tavolo sarà realizzato l’elenco delle opere che dal 12 al 21 ottobre verranno sottoposte al voto online finale: in questo modo i cittadini potranno scegliere insieme con l’amministrazione i progetti per il decoro urbano da realizzare, sui quali investire 20 milioni di euro del bilancio del Campidoglio". (Rer)