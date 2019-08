Business news: Borsa saudita avvierà il 28 agosto ultima fase inclusione indice Msci

- La Borsa saudita (Tadawul) inizierà la seconda e ultima fase del processo di inclusione nell’indice dei mercati emergenti Msci il prossimo 28 agosto. Lo riferisce una nota di Msci Equity Index. Il percorso di inclusione avverrà sulla base dei prezzi di chiusura del mercato azionario della giornata del 27 agosto. L’ultima fase di ingresso nell’indice dei mercati emergenti aumenterà il peso dei titoli sauditi dall’1,45 per cento al 2,83 per cento all’interno dell’Msci Emerging Markets. L’entrata del Tadawul all’interno dell’Msci era stata annunciata ai primi di maggio con l’ingresso di 30 titolo quotati nel mercato saudita pari all’1,42 per cento dell’indice Msci Emergin Markets. Tra le società quotate inserite all’interno dell’indice dei mercati emergenti figurano Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Telecom Company e Al Rajhi Banking and Investment Corporation. (Res)