Business news: inaugurata in Turchia la Gebze-Orhangazi-Izmir, 426 chilometri autostrada realizzati da Astaldi

- Il governo turco ha inaugurato ieri l'ultima tratta dell'Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir, progetto da oltre 7 miliardi di dollari di investimento, che ha portato alla realizzazione in regime di Bot (Build, Operate, Transfer) di 426 chilometri di nuova autostrada con un periodo di gestione di 21 anni. Affidata dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture turco al raggruppamento di imprese Otoyol A.Ş, composto da Astaldi e da quattro società turche (Nurol, ozaltin, Makyol, Gocay), il completamento dell'opera è avvenuto in 6,5 anni e in anticipo di 10 mesi rispetto alla data contrattuale di fine lavori prevista a fine maggio 2020. L'opera è stata suddivisa in lotti funzionali separati e ultimati per fasi successive: la Fase 1 (53 chilometri) è stata completata e aperta al traffico a luglio 2016, la Fase 2-A (25 chilometri) è stata completata ed è in gestione da marzo 2017, la Fase 2-B è stata aperta al traffico in parte a dicembre 2018 (69 chilometri) e in parte a marzo 2019 (54 chilometri), cui si aggiunge l'ultima tratta inaugurata ieri. (Com)