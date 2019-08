Business news: Egitto, ricevuta da Fmi ultima tranche del prestito da 12 miliardi di dollari

- L’Egitto ha ricevuto due miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi), l’ultima tranche del prestito da 12 miliardi di dollari accordato nel 2016. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, secondo cui la notizia “conferma la fiducia della comunità internazionale nel successo del programma nazionale di riforme economiche” e “invia un messaggio di rassicurazione agli investitori in tutto il mondo”. “Ci sono diversi indicatori positivi che riflettono la visione delle istituzioni finanziarie internazionali rispetto all'economia egiziana. Gli indicatori confermano la ripresa dell’economia egiziana e la sua stabilità. L’Egitto è il terzo paese al mondo, dopo Cina e India, nella lista periodica di 'Economist' con un tasso di crescita del 5,6 per cento. Nel frattempo, la sterlina egiziana è seconda solo al rublo russo in termini di crescita di valore nel 2019”, ha dichiarato Ahmed Kouchouk, viceministro delle Finanze per le Politiche fiscali e lo Sviluppo istituzionale. (Cae)