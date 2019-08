Business news: Egitto, un nuovo terminal per container ad Abu Qir

- Il governo dell’Egitto realizzerà un nuovo terminal per container ad Abu Qir, a nord-est di Alessandria, nel quadro dei piani per il rafforzamento dei servizi logistici. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza, Bassam Radi, sulla sua pagina Facebook. L’annuncio arriva dopo un incontro tra il presidente Abdel Fatah al Sisi, il comandante della Marina Ahmed Khaled e il direttore generale del gruppo Hutchison Ports, Eric Ip. Al Sisi ha sottolineato nell'occasione la necessità di rispettare i tempi previsti per il progetto. L’Egitto sta puntando sull'aggiornamento delle proprie infrastrutture per il commercio marittimo con l’obiettivo di raddoppiare le esportazioni nei prossimi anni, portandole almeno a 55 miliardi di dollari l’anno. (Cae)