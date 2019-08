Business news: Arabia Saudita avvia lavori sviluppo “villaggio costiero” sul Mar Rosso

- L’Arabia Saudita prosegue i suoi piani per lo sviluppo del settore del turismo e dell’intrattenimento con l’avvio dei lavori per costruzione di un “villaggio costiero” nell’ambito del grande progetto di sviluppo del litorale del Mar Rosso. Secondo quanto riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, la società per lo sviluppo del Mar Rosso (The Red Sea Development Company, Trsdc) ha iniziato lo sviluppo del villaggio costiero e ha firmato un contratto per la costruzione dei primi dieci edifici residenziali. Il villaggio costiero dovrebbe ospitare i lavoratori, il personale e la gestione del progetto, che prevede la realizzazione di resort nella regione del Mar Rosso su più di 50 isole. Il progetto è finanziato dal Fondo di investimento pubblico saudita. Il “villaggio costiero” ospiterà fino a 14 mila persone che saranno impiegate nella gestione dei vari complessi turistici. Il villaggio fornirà anche alloggi temporanei per 25 mila lavoratori che costruiranno le infrastrutture e i servizi. Il progetto Red Sea verrà completato per la fine del 2022 e prevede la realizzazione di diversi resort turistici tra cui 14 hotel di lusso distribuiti su cinque isole e due resort nell'entroterra. Il progetto includerà anche la costruzione di un porto turistico, strutture per l'intrattenimento e un aeroporto. Il gruppo saudita Al Majal Al Arabi si occuperà dei lavori di progettazione della costruzione degli uffici per la gestione del mega-progetto, mentre Saudi Amana Contracting, una filiale del gruppo Amana Contracting con sede negli Emirati Arabi Uniti, si occuperà degli edifici residenziali. Di recente Al Arabi ha firmato un contratto separato con Trsdc per la costruzione di 5.000 unità abitative per lavoratori nel “villaggio costiero”. (Res)