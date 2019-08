Business news: Egitto, in arrivo prestito da 252 milioni di dollari per parco eolico nel Golfo di Suez

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), la Società finanziaria internazionale (Ifc) e l’Overseas private investment corporation (Opic) finanzieranno con un prestito di 252 milioni di dollari la realizzazione di un secondo parco eolico da 250 megawatt nel Golfo di Suez, in Egitto. Lo ha annunciato la Bers in un comunicato. Il secondo parco eolico di proprietà privata in Egitto sarà costruito e operato da Lekela Egypt Wind Power Boo, di proprietà di Lekela Power Bv. L’impianto fornirà energia pulita a una tariffa non soggetta a sussidi che sarà comunque inferiore al costo dell’energia convenzionale ed eviterà l’emissione di 550 mila tonnellate di CO2 l’anno. Il progetto beneficerà inoltre delle risorse naturali del Golfo di Suez e s’inserisce nel quadro della transizione egiziana verso le energie rinnovabili. È vicino al completamento la centrale solare da 1,5 gigawatt di Benban, con la Bers principale finanziatore. Negli ultimi anni la stessa Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha collaborato con le autorità egiziane per creare un ambiente regolatorio e tariffario volto a favorire gli investimenti nelle rinnovabili e il successo commerciale dei progetti nel settore. (Cae)