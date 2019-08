Business News: Zimbabwe, governo salda parte del debito con utility regionali e riprende a importare energia

- Il governo dello Zimbabwe aumenterà l'importazione di elettricità nelle prossime settimane, migliorando la copertura energetica nel paese e limitando potenzialmente le interruzioni di corrente elettrica, dopo aver accettato di riprendere i pagamenti per estinguere il debito contratto nei confronti di un'impresa elettrica regionale. Lo ha detto ai media locali il segretario del ministero delle Finanze George Guvamatanga, senza precisare il nome del fornitore ma aggiungendo che da questa settimana il nuovo apporto dovrebbe permettere di ottenere 400 Mw supplementari di elettricità al mese. La compagnia elettrica di stato (Zesa) è indebitata fino a 70 milioni di dollari nei confronti delle utility regionali, in particolare con la sudafricana Eskom (33 milioni di dollari) e la mozambicana Hydroelectrica de Cahora Bassa - Hcb (35 milioni). Di recente il ministro dell'Energia Fortune Chasi ha riferito che la Zesa era finora riuscita a riassorbire i costi legati all'importazione di energia per 55 milioni di dollari su 70. (segue) (Res)