Business News: Uganda, al via programma di ricerca per sviluppare vaccino ebola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori dell'Uganda hanno avviato uno studio per sviluppare un vaccino contro il virus dell'ebola, che si sta diffondendo nel paese dalla vicina Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo ha riferito ai media locali il responsabile della campagna di ricerca in corso, Pontiano Kalebuu, precisando che il processo durerà "circa due anni" e "coinvolgerà 800 persone", fra operatori sanitari locali e ricercatori. Lo scorso 17 luglio le autorità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) riferivano di un nuovo decesso per ebola nel paese, precisando che la vittima è un pescivendolo che è stato colto da malessere lo scorso 11 luglio mentre vendeva sul mercato di Mpondwe, una località situata a circa 2 chilometri dalla Rdc, dove poi è morto. Le autorità sanitarie temono che il virus possa diffondersi nei due paesi e come misura preventiva hanno annunciato una campagna di vaccinazione che coinvolgerà anche i 590 pescivendoli presenti al mercato di Mpondwe. Si tratta del terzo caso di decesso nel paese a causa del virus dopo quelli, segnalati a giugno, di un bambino di 5 anni arrivato in Uganda dalla Rdc e di una donna in età avanzata. Il bambino era stato isolato e il trattamento iniziato, ma non era stato possibile salvarlo. Già allora due altri casi erano stati confermati, portando in quel momento a tre il numero totale di contagiati in Uganda. (Res)