Business News: Liberia, governi precedenti responsabili di transazioni irregolari per 500 milioni di dollari

- Il governo della Liberia ha effettuato doppi pagamenti, in dollari statunitensi e liberiani, a privati ed enti per 500 milioni di dollari fino al 2017. E' questo il risultato dell'indagine avviata su richiesta della procura di Monrovia per accertare il dettaglio delle transazioni e spese effettuate dalle amministrazioni precedenti, realizzata dalla squadra di investigazione e recupero delle attività (Irrt) appositamente istituita. Secondo quanto riferito dal procuratore generale, Syrenius Cephus, il ministero delle Finanze e della Pianificazione dello sviluppo liberiano avrebbe effettuato doppi pagamenti, in dollari statunitensi e liberiani, ai clienti con i quali aveva progetti in corso. "Abbiamo le prove, i controlli, i numeri di conto bancario, il riepilogo dei pagamenti e il nome delle persone ed istituzioni che si presume abbiano ricevuto questi importi", ha detto il capo di Irrt Arthur Johnson citato dal sito di informazione "Front Page Africa". Johnson ha precisato che, ai fini dell'indagine, i nomi delle persone e delle istituzioni scoperte nei risultati non saranno resi noti. (Res)