Business News: Congo-Brazzaville, figlio presidente Sassou-Nguesso sospettato di riciclaggio fondi pubblici per 50 milioni di dollari

- Il figlio del presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou-Nguesso, Denis Christel, ha apparentemente rubato oltre 50 milioni di dollari al tesoro congolese creando un gruppo aziendale articolato in più paesi, dalla fiscalità opaca. E' quanto sostiene l'ultima indagine dell'ong Global Witness, rilanciata dai media locali, secondo la quale sei paesi europei sono stati coinvolti in un presunto schema di riciclaggio di denaro. Lo schema applicato dal figlio di Sassou-Nguesso, che ha toccato anche le isole Vergini britanniche e lo stato statunitense del Delaware, appare secondo la ong molto simile a quello già attuato dalla sorella, Claudia Sassou-Nguesso, che Global Witness aveva rivelato lo scorso mese di aprile. Claudia, che è anche deputata parlamentare e direttrice della comunicazione presidenziale congolese, è sospettata di aver incassato illegalmente 20 milioni di dollari di fondi statali, reinvestiti in parte nell'acquisto di un appartamento di lusso nella Trump Hotel & Tower a New York, attualmente gestita da due figli del presidente statunitense Donald Trump, Donald Trump Jr. ed Eric Trump. Deputato parlamentare, Denis Sassou-Nguesso ha ricoperto a lungo il ruolo di vicedirettore della compagnia petrolifera statale Société nationale des pétroles du Congo (Snpc). (Res)