Business news: premier Egitto, aumentare esportazioni è “questione di vita o di morte”

- Per l’Egitto aumentare le esportazioni è “una questione di vita o di morte”. Lo ha dichiarato il primo ministro, Mustafa Madbouli, in una dichiarazione alla stampa diffusa dopo un incontro con i dirigenti dei consigli per le esportazioni a proposito dell’attuazione di un programma nazionale in materia. Madbouli si è detto grato al ministero delle Finanze per aver aumentato i fondi destinati al programma da 241 a 362 milioni di dollari. “L’aumento delle esportazioni è una questione di vita o di morte. I benefici saranno enormi”, ha commentato il capo del governo. Il premier egiziano ha aggiunto che terrà un incontro ogni due mesi per seguire l’attuazione del programma nazionale. Nei prossimi anni il governo del Cairo prevede di raddoppiare le esportazioni, portandole a 55 miliardi di dollari dagli attuali 29 miliardi. (Cae)