Business news: presidente Corea del Sud Moon, il governo deve mirare a superare l'economia giapponese

- Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha sottolineato la necessità di cercare la crescita economica e migliorare le relazioni intercoreane per superare le misure di contenimento degli scambi imposte dal Giappone. Moon ha affermato che il governo deve guardare oltre le risposte alle misure del Giappone e ha sottolineato l'importanza di quella che ha definito "economia della pace". "È necessaria una determinazione straordinaria e una prospettiva più ampia per superare l'economia giapponese", ha detto Moon, esortando gli esponenti di governo a mostrare la determinazione dell'esecutivo nelle politiche e nella stesura del bilancio del prossimo anno. "Il Giappone non può bloccare il salto della nostra economia. Al contrario, (le misure) saranno uno stimolo che rafforza la nostra determinazione a diventare una potenza economica”, ha affermato Moon. Elencando gli sviluppi industriali, come la commercializzazione della tecnologia 5G, le politiche come la New Southern Policy e la New North Policy che mirano a diversificare le destinazioni di esportazione della Corea, Moon ha affermato che intensificare la crescita innovativa e ampliare la portata dell'economia coreana sono “fondamentali soluzioni "alla situazione attuale. (Git)