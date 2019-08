Pomezia: presidio sanitario a Torvaianica, al via servizio sperimentale

- "Un presidio medico attivo tutti i giorni, festivi compresi, a Torvaianica. Parte in forma sperimentale un servizio di assistenza sanitaria dedicato ai tanti residenti e turisti che nel mese di agosto frequentano la località balneare". Così una nota del comune di Pomezia. "Abbiamo messo a disposizione un immobile adiacente la farmacia comunale 2, di proprietà dell’azienda, offrendo un servizio quotidiano di assistenza sanitaria – hanno spiegato gli assessori Miriam Delvecchio e Stefano Ielmini – Si tratta di un presidio medico integrativo che proponiamo quest'anno in via sperimentale, per la prima volta, con tariffe calmierate". "Torvaianica accoglie nei mesi estivi, e in particolare ad agosto, un numero crescente di residenti e turisti che è nostro dovere tutelare – ha evidenziato il sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo pensato di aprire uno studio medico accanto la farmacia comunale in modo da concentrare in un’unica area una serie di servizi sanitari di cui i cittadini possono avere bisogno: dalla prescrizione medica all’acquisto dei farmaci". "Il presidio medico - aggiunge il comunicato - è ubicato a viale Francia, 96 e sarà attivo tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 fino a domenica 8 settembre. Le prestazioni saranno erogate in forma privatistica. Le tariffe sono quelle previste dalle tabelle regionali, che si riportano qui di seguito: visita medica ambulatoriale 25 euro, visita medica domiciliare 50 euro, prescrizione medica 5 euro, medicazioni 8 euro, iniezioni IM gratuito, certificati medici 15 euro". (Com)