Business news: Giappone, salari reali ancora in calo a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari percepiti in Giappone al netto dell’inflazione sono calati per il sesto mese consecutivo a giugno, innescando un nuovo campanello d’allarme per i consumi in vista dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, in programma in quel paese il prossimo ottobre. I salari reali giapponesi sono calati dello 0,5 per cento su base annua, secondo i dati relativi al mese di giugno pubblicati dal ministero del Lavoro. A maggio la contrazione era stata dell’1,3 per cento. I dati mensili esibiscono una crescita nominale dei salari dello 0,4 per cento a giugno, il primo aumento registrato dallo scorso dicembre. I pagamenti regolari, che costituiscono la maggior parte del monte salari, sono aumentati per la prima volta da dicembre, dello 0,1 per cento. I pagamenti una tantum, invece, sono aumentati a giugno dello 0,9 per cento su base annua. Le paghe degli straordinari sono calate in media dello 0,2 per cento su base annua. (Git)