Business news: Corea del Sud, attivo partite correnti ai massimi da 8 mesi a giugno

- La Corea del Sud ha registrato a giugno l’attivo delle partite correnti più elevato da otto mesi a questa parte, e ritorni record dagli investimenti internazionali. Lo attestano i dati preliminari pubblicati dalla banca centrale di quel paese. L’attivo mensile delle partite correnti si è attestato a 6,38 miliardi di dollari a giugno, il più elevato da ottobre dello scorso anno, quando il paese aveva conseguito un surplus di 9,35 miliardi di dollari. Il dato relativo al mese di giugno è il secondo in attivo, dopo che la Corea del Sud aveva chiuso il mese di aprile con il primo passivo delle partite correnti da sette mesi a quella parte. Il paese continua a conseguire un consistente attivo nel bilancio delle partite correnti relativo alle merci: 6,27 miliardi di dollari, un dato che però è significativamente inferiore ai 9,54 miliardi di dollari registrati a giugno dello scorso anno. Lo scorso giugno le esportazioni sudcoreane hanno subito un calo del 15,9 per cento su base annua a 44 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono calate dell’11,8 per cento, a 37,7 miliardi di dollari. (Git)