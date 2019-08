Roma: frammenti di aereo cadono su Fiumicino, sono di un volo atterrato in emergenza per avaria a motore

- Alcuni frammenti di un aereo sono caduti su Fiumicino in zona Isola sacra. I pezzi, non più grandi di dieci centimetri, hanno colpito auto in sosta, tende da giardino e tetti delle abitazioni causando ammaccature e lievi danni, in particolare ai vetri delle macchine. Nessuno però è rimasto ferito. I frammenti provengono da un Boeing 787 della Norwegian decollato alle 16.45 dall'aeroporto Leonardo da Vinci verso Los Angeles. Subito dopo il decollo il pilota dell'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un'avaria che sarebbe stata causata dalla rottura di una delle palette del compressore del motore sinistro dell'aereo. Da qui proverebbero dunque i pezzi di metallo che hanno colpito 25 automobili e 12 abitazioni tra via Mariotti, via Opacchiasella, via Ingrellini e via Ceccotti. Nessuno dei 290 passeggeri e degli 11 uomini del personale di bordo risulta ferito. Sul posto insieme alla Polizia locale di Fiumicino sono intervenuti gli agenti di Polizia di Stato e carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile. Intanto l'Agenzia azionale per la sicurezza del volo ha disposto un sopralluogo a Fiumicino per investigare sull'accaduto. Il sindaco del comune di Fiumicino Esterino Montino in una nota ha espresso tutta la sua preoccupazione. "Quanto accaduto - scrive - conferma il tema della sicurezza da noi posto più volte nelle sedi opportune. Come amministrazione abbiamo più volte sollevamento il problema della compatibilità della prima pista con la città". "Per questo - prosegue - avevamo anche raggiunto un accordo con AdR perché non si utilizzasse la pista nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino". "Invece - accusa Montino - questo accordo viene disatteso. Per di più ora Isola Sacra e Fregene risultano nella traiettoria di decollo degli aerei che passano, così, vicinissimi alle case con i rischi che i fatti di oggi dimostrano". Secondo il sindaco del comune dell'aeroporto: "Urge un tavolo con Enac, Enav e AdR per affrontare e risolvere il tema e mettere in sicurezza le case e le persone". (Rer)