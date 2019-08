Business news: Giappone, tasso autosufficienza alimentare ai minimi da 25 anni

- Il tasso di autosufficienza alimentare del Giappone, calcolato in termini di apporto calorico, si è attestato al 37 per cento nel 208, ai minimi da 25 anni a causa del brusco calo della produzione nazionale di frumento e soia dovuto alle cattive condizioni meteorologiche. Lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura giapponese. Il tasso di autosufficienza alimentare è calato di un intero punto percentuale, ai minimi dal 1993, confermando le difficoltà del governo giapponese nel conseguire l’obiettivo di un tasso di autosufficienza alimentare del 45 per cento entro il 2025. Il ministero dell’Agricoltura ha attribuito il calo del 2018 anche all’aumento delle importazioni di carni di manzo e latticini. (Git)