Business news: Canale Suez, entro settembre pagamento cedole per 3,8 miliardi di dollari

- Il governo egiziano pagherà cedole legate agli investimenti sul raddoppio del Canale di Suez per un valore di 64 miliardi di sterline egiziane (3,86 miliardi di dollari) il prossimo 4 settembre. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa il capo dell’Autorità del Canale di Suez (Sca), ammiraglio Mohad Mamish, in occasione del quarto anniversario dell'apertura del raddoppio della via d’acqua. Nel settembre 2014, le banche egiziane hanno raccolto circa 140 miliardi di sterline egiziane (8,5 miliardi di dollari) in certificati di investimento con un tasso di interesse al 12 per cento per finanziare il raddoppio del Canale di Suez. "I tassi di interesse dei certificati sono stati pagati in tempo senza ritardi", ha dichiarato Mamish. (Cae)