Business news: Arabia Saudita deposita 250 milioni di dollari nella Banca centrale del Sudan

- L'Arabia Saudita ha depositato circa 250 milioni di dollari presso la Banca centrale del Sudan. Secondo quanto riferito dal ministero delle Finanze saudita in un comunicato stampa, il deposito fa parte del pacchetto di aiuti sottoscritto insieme agli Emirati Arabi Uniti per sostenere le finanze sudanesi annunciato lo scorso aprile per un valore di 500 milioni di dollari. Arabia Saudita ed Emirati hanno entrambi promesso aiuti per un totale di 3 miliardi di dollari, tra sostegno finanziario diretto e beni come carburante, grano e medicinali. Come sottolineato da una fonte del ministero delle Finanze, il finanziamento può essere considerato un prestito che ha l’obiettivo di alleviare la svalutazione sulla sterlina sudanese. Lo scorso aprile, a seguito di un vasto movimento di protesta, l’esercito sudanese ha rovesciato il presidente Omar al Bashir da 30 anni al potere. L’instabilità politica degli ultimi mesi ha ulteriormente aggravato la situazione economica del paese già colpita dalle sanzioni imposte durante l’era Bashir per il suo sostegno ai gruppi militanti nella guerra del Darfur. (Res)