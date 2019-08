Business news: Oman, prima fabbrica di tubi in polietilene sorgerà a Duqm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duqm Hongtong Piping Co (partnership sino-omanita) ha inaugurato l’avvio dei lavori per la prima fabbrica per la produzione di tubi rinforzati in termo-polietilene nella zona economica speciale di Duqm. Lo riferisce il quotidiano “Muscat Daily”. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi esponenti del governo dell'Oman e della Cina e rappresentanti di azionisti, investitori, parti interessate e potenziali clienti. L’impianto sorgerà su un’area di 60 mila metri quadrati e a pieno regime produrrà circa 1.200 chilometri di tubi in termo-polietilene rinforzato l’anno con il primo lotto che dovrebbe essere consegnato nel secondo trimestre del 2020. I prodotti saranno fabbricati in base agli standard del Petroleum Development Oman (Dop) e dell'American Institute of Petroleum. Nella prima fase di produzione dell’impianto i prodotti saranno destinati al mercato e successivamente esportati sui mercati regionali e internazionali. Questo progetto, unico nel suo genere nel sultanato, giunge in risposta alla crescente domanda locale e internazionale di tubi non metallici che potrebbero essere utilizzati per l'industria petrolifera e del gas e in particolare per la raccolta e il trasferimento di fluidi idrocarburici attraverso le reti di condotte. (Res)