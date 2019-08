Roma: frammenti motore aereo su Fiumicino, non esplosione motore ma avaria per staccamento paletta compressore. Ansv avvia indagine

- Non sarebbe stata l'implosione a causare l'avaria del motore sinistro dell'aereo Norwegian diretto a Los Angelse atterrato in emergenza subito dopo il decollo all'aeroporto di Fiumicino. Durante l'atterraggio alcuni frammenti del motore sono caduti tra le case del comune dell'aeroporto in zona Isola sacra danneggiando lievemente alcune automobili in sosta. La ragione dell'avaria del motore, contrariamente a quanto scritto in un precedente lancio, sarebbe stata causata dal distaccamento di una delle palette del compressore del motore. Sarebbe stata questa a causare poi la caduta di frammenti del motore stesso tra i tetti di Fiumicino. Intanto, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto un sopralluogo a Fiumicino per investigare sull'accaduto. (Rer)