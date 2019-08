Business news: Vietnam valuta import carbone dagli Stati Uniti

- Il Vietnam sta valutando di importare carbone dagli Stati Uniti per soddisfare la crescente domanda di carburante per la produzione di energia: lo hanno riferito i media statali, mentre il paese del sud-est asiatico prevede di costruire altre centrali a carbone. Il Vietnam sta inoltre cercando di importare più beni statunitensi per contribuire a restringere il surplus commerciale con gli Stati Uniti a seguito delle minacce del presidente Donald Trump di imporre tariffe sui suoi prodotti durante la guerra commerciale sino-americana. Dirigenti del produttore statale di carbone Vinacomin e Xcoal Energy & Resources, con sede in Pennsylvania, si sono incontrati la scorsa settimana ad Hanoi per discutere delle possibilità di spedizione del carbone americano in Vietnam, secondo il quotidiano statale "Dau Tu". (Fim)